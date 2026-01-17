Ligue 1 : Angers / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 samedi 17 janvier 2026 – Angers / Marseille en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce samedi soir. Suite de la 18ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec l’Olympique de Marseille qui se déplace à Angers.





Un match à suivre ce samedi à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







Angers reçoit l’Olympique de Marseille ce samedi au Stade Raymond-Kopa dans le cadre de la 18ᵉ journée de Ligue 1. Le SCO, actuellement à la 10ᵉ place du championnat, veut relancer sa saison après quelques résultats en demi-teinte, tandis que l’OM, 3ᵉ au classement, cherche à conforter sa position sur le podium après une récente défaite en championnat.

Angers / Marseille – Composition des équipes

🔵 Angers (composition probable) : Koffi – Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – Belkebla, Courcoul – Belkhdim, Mouton, Sbaï – Peter



🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Murillo, Balerdi, Medina, Emerson – Nadir, Hojbjerg – Weah, Greenwood, Traoré – Gouiri

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Angers / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Angers / Marseille, 18ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi soir.