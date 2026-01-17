

Publicité





20h30 le samedi du 17 janvier 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 17 janvier 2026 : Ch’Nord, mon amour

Il y a un peu plus de vingt ans, au moment de la disparition de Pierre Bachelet, le stade Bollaert à Lens s’était levé comme un seul homme pour saluer l’artiste. Avec Les Corons, il avait offert à toute une région bien plus qu’une chanson : un véritable hymne, porteur de fierté et d’identité retrouvée.

Il aura fallu du temps pour que l’ensemble du pays apprenne à aimer ces territoires du nord de la France, presque autant que leurs propres habitants.



Publicité





De Pierre Bachelet à Dany Boon, dont Bienvenue chez les Ch’tis a rassemblé plus de 20 millions de spectateurs, un record pour le cinéma français, jusqu’à la nouvelle génération incarnée par la chanteuse Marine, les artistes n’ont cessé de remettre en lumière ce territoire. À chaque époque, le Nord retrouve ses couleurs et sa fierté.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV