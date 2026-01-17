20h30 le samedi du 17 janvier 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse

« 20h30 le samedi » du 17 janvier 2026 : Ch’Nord, mon amour

Il y a un peu plus de vingt ans, au moment de la disparition de Pierre Bachelet, le stade Bollaert à Lens s’était levé comme un seul homme pour saluer l’artiste. Avec Les Corons, il avait offert à toute une région bien plus qu’une chanson : un véritable hymne, porteur de fierté et d’identité retrouvée.

Il aura fallu du temps pour que l’ensemble du pays apprenne à aimer ces territoires du nord de la France, presque autant que leurs propres habitants.


De Pierre Bachelet à Dany Boon, dont Bienvenue chez les Ch’tis a rassemblé plus de 20 millions de spectateurs, un record pour le cinéma français, jusqu’à la nouvelle génération incarnée par la chanteuse Marine, les artistes n’ont cessé de remettre en lumière ce territoire. À chaque époque, le Nord retrouve ses couleurs et sa fierté.

