Demain Nous Appartient spoilers : Vahina démasquée, Aaron mal, Violette se dévoile, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 2 au 6 février 2026)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 2 au 6 février 2026 – Qu’est-ce qui vous la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.


Capture TF1


Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Vahina, démasquée par Roxane. La jeune femme va devoir s’expliquer auprès de Sara. Mais est-elle vraiment prête à dire la vérité ?

De son côté, Aaron voit son secret prêt à être révélé tandis que Violette dévoile ses sentiments à Bastien. Quant à Georges, il déprime et démarre une nouvelle page en se faisant embaucher par Alex au mas.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 2 au 6 février 2026

Lundi 2 février 2026 (épisode 2131) : Roxane découvre que Vahina s’est imposée dans son couple. Georges est à la recherche d’une nouvelle vocation. Erica peut compter sur la complicité d’Aurore.
Mardi 3 février 2026 (épisodes 2132) : Le secret d’Aaron ne tient plus qu’à un fil. Karim réalise le rêve d’enfance d’Emilie. La déprime de Georges inquiète son entourage.
Mercredi 4 février 2026 (épisode 2133) : Le témoignage de Marceau relance l’enquête. Karim et Emilie reçoivent une visite surprise. Erica s’engage dans un sérieux combat.
Jeudi 5 février 2026 (épisode 2134) : Vahina n’est pas prête à dévoiler toute la vérité. Une opportunité en or s’offre à Ellie. Judith cherche une égérie pour sa campagne de communication.
Vendredi 6 février 2026 (épisode 2135) : Aaron décide enfin d’agir. Violette ouvre son cœur à Bastien. Alex se fait voler la vedette.


VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 2 au 6 février 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

