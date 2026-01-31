N’oubliez pas les paroles du 31 janvier 2026 : l’élimination de Christophe, qui est la nouvelle maestro ?



Christophe a finalement été éliminé ce samedi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N'oubliez pas les paroles ». Il est reparti avec 45.000 euros de gains en 8 victoires.











N’oubliez pas les paroles du samedi 31 janvier 2026, Christophe éliminé

C’est Fanny qui est devenue maestro sur la première émission ce soir. Elle a signé une première victoire sans aucun gain. Arrivera-t-elle à garder son micro d’argent sur la seconde émission ?

N’oubliez pas les paroles du 31 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.