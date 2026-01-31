C à vous du 31 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 31 janvier 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 100e anniversaire de la naissance de Valéry Giscard d’Estaing : retour sur ses années en politique avec Alain Duhamel, ce soir dans C à vous

🔵 Coma, reconstruction, parcours de résilience : le quotidien d’une grande brûlée. On reçoit Julie Bourges, porte-parole et présidente de l’association douze février



🔵 Dans la suite de C à vous :

Charlotte Casiraghi pour le livre : « La fêlure » aux éditions Juillard

Arthur pour le retour de « Qui veut gagner des millions » mardi 3 février à 21h10 sur TF1

Rebecca Marder et Pascale Arbillot pour la série « Les lionnes » sur Netflix

