C à vous du 31 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

Publicité

C à vous du 31 janvier 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 31 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Capture France 5


Publicité

🔵 100e anniversaire de la naissance de Valéry Giscard d’Estaing : retour sur ses années en politique avec Alain Duhamel, ce soir dans C à vous

🔵 Coma, reconstruction, parcours de résilience : le quotidien d’une grande brûlée. On reçoit Julie Bourges, porte-parole et présidente de l’association douze février


Publicité

🔵 Dans la suite de C à vous :
Charlotte Casiraghi pour le livre : « La fêlure » aux éditions Juillard
Arthur pour le retour de « Qui veut gagner des millions » mardi 3 février à 21h10 sur TF1
Rebecca Marder et Pascale Arbillot pour la série « Les lionnes » sur Netflix

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 31 janvier 2026 à 19h sur France 5.

A LIRE AUSSI
Quelle époque du 31 janvier 2026 : les invités ce soir sur France 2
Quelle époque du 31 janvier 2026 : les invités ce soir sur France 2
50mn Inside du 31 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
50mn Inside du 31 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
C à vous du 30 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 31 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Tricheurs du 29 janvier : qui va gagner le jeu des règles cachées ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 4)
Tricheurs du 29 janvier : qui va gagner le jeu des règles cachées ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 4)


Publicité


Retour en haut