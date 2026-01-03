Echappées Belles du 3 janvier : direction le Salvador ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 3 janvier 2026 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





Echappées Belles du 3 janvier 2026, à 21h – « Le Salvador se révèle » (inédit)

Le Salvador, plus petit pays d’Amérique centrale avec ses 21 041 km², se distingue par une étonnante diversité de paysages. Entre plages, volcans spectaculaires, ruines mayas et riche patrimoine culturel, ce joyau discret offre des sites remarquables comme le volcan Santa Ana, le parc national Cerro Verde ou encore de fascinants vestiges archéologiques. Destination idéale pour les amateurs de nature, d’histoire ou de surf, il a même inspiré les paysages du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

Longtemps marqué par une guerre civile (1980-1992) et une réputation de grande insécurité, le pays connaît aujourd’hui une transformation spectaculaire. En 2023, le taux d’homicides est tombé sous les 2 pour 100 000 habitants, faisant du Salvador l’un des pays les plus sûrs du continent américain.



Cette stabilisation s’accompagne d’une volonté affirmée de modernisation, illustrée par l’adoption du bitcoin comme monnaie nationale et par le développement du tourisme. Portée par une jeunesse engagée et ambitieuse, la nation mise sur sa culture et son environnement pour se reconstruire et rayonner à l’international. Encore en plein essor, l’ouverture au tourisme progresse progressivement.

Comment cette nouvelle génération redonne-t-elle au Salvador une image attractive ? Et quels trésors méconnus ce pays recèle-t-il encore ?

Echappées Belles du 3 janvier à 22h40 – « Auvergne, l’hiver autrement » (rediffusion)

Réputée pour ses paysages spectaculaires, sa biodiversité intacte et ses vastes espaces naturels, l’Auvergne séduit depuis toujours les amateurs de nature. Nichée au cœur de la France, cette terre de volcans offre un véritable dépaysement et se prête à de nombreuses activités de plein air. Toutefois, si la région se parait autrefois d’un épais manteau blanc en hiver, son visage hivernal évolue aujourd’hui. Sous l’effet du changement climatique, les chutes de neige se font plus rares, contraignant les stations à repenser leur modèle et à se réinventer.

