Audiences 2 janvier 2026 : carton pour Camille Combal et « Qui sera le plus nul ? »



Publicité





Audiences 2 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le lancement de « Qui sera le plus nul ? », le nouveau jeu présenté par Camille Combal. Et alors qu’à la surprise générale la chaîne n’a fait aucune coupure publicitaire de toute la soirée, le jeu a captivé 4,10 millions de téléspectateurs en moyenne pour 25,1% de pda.





C’est devant M6 avec la rediffusion du film « Zootopie », suivi par 2,48 millions de téléspectateurs pour 13,9% de pda.







Publicité





Audiences 2 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le final de sa nouvelle série inédite « Le comte de Monte-Cristo ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont captivé 1,95 million de téléspectateurs pour 12,4%. C’est en baisse sur une semaine.

France 3 suit avec un numéro inédit de « La boîte à secrets », qui a intéressé 1,57 million de téléspectateurs pour 9,3% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie