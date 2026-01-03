« Enquête parallèle » : nouvel épisode inédit ce soir sur France 3 (3 janvier 2026)



« Enquête parallèle » au programme TV du 3 janvier 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose un épisode inédit de « Enquête parallèle ». Dans les rôles principaux, retrouvez Florence Pernel et Jean-Baptiste Shelmerdine.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Enquête parallèle » : l’histoire de l’épisode « Liberté, Egalité, Fraternité »

Dans la salle d’une charmante mairie, Colette se sent exceptionnellement intimidée. Entourée de Fred, Rosa, Manu et de quelques invités, elle attend l’arrivée du maire, venu lui remettre une subvention destinée à soutenir son engagement auprès des femmes victimes de violences conjugales.

Peu friande de distinctions officielles, Colette espère que la cérémonie s’achèvera rapidement. Mais le maire tarde à arriver… Une absence qui s’explique tragiquement : il vient d’être découvert sans vie dans son jardin, abattu d’une balle dans le dos.



Dans cette petite ville, la nouvelle provoque un véritable choc. Malgré quelques opposants, l’édile était apprécié de la majorité. Pourtant, depuis plusieurs années, les agressions visant les élus se multiplient, et cette fois, l’attaque s’est révélée mortelle.

Casting : interprètes et personnages

Avec Florence Pernel (Fred Chaperot), Jean-Baptiste Shelmerdine (Manu), Macha Meril (Colette Chaperot), Frederique Tirmont (Pauline Dore), Jessyrielle Massengo (Rosa), Isabelle Vitari (Commandante Bellot), Pauline Bression (Elodie Serval), Matthias Van Khache (Jérôme Serval), Pasquale d’Inca (Michel Chaton), Christophe Heraut (Pierre Fournier), Véronique Kapoïan (Nicole Granget), Elise Tielrooy (Elise Guerin), Nadia Larbiouene (Valérie Chotard), Franck Adrien (Edouard Tribois), Noël Faure (Gendarme Pourvain)

« Enquête parallèle » c’est ce soir sur France 3.