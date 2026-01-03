Star Academy du 3 janvier 2026 : le 200ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ?



Star Academy du 3 janvier 2026, le prime 12 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le 11ème prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un onzième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 3 janvier 2026, le programme du 200ème prime

Ce soir, c’est le 200ème prime de l’histoire de la Star Academy ! Les élèves auront le privilège de chanter aux côtés de Lara Fabian, Héléna, Anisha Jo, Ebony, et de nombreux anciens élèves venus pour fêter l’évènement tous ensemble. A l’issue de cette soirée, l’un des trois nominés – Anouk, Victor ou Théo, sera éliminé et ne retournera pas au château.

La liste des chansons du prime

Ouverture du prime sur un medley des hymnes emblématiques



Les duos avec les artistes

Lara Fabian et Victor sur « La différence »

Anisha Jo et Léa « A Natural Woman »

Ebony et Théo « Creep »

Héléna etc Anouk « Capuche »

Ambre et Magalie Vaé « Je viens du Sud »

Les grands moments du prime

La carte blanche : Ambre sur « La Corrida » de Francis Cabrel

La battle du top 3 : « A corps perdu » de Grégory Lemarchal

Le tableau chanté dansé de Kamel Ouali : Sarah sur « Running Up That Hill » de Kate Bush

Medley Disney, Bastiaan aura une chorégraphie de Kamel sur « Je suis ton ami » de Toy Story

Les chansons des nommés

Anouk ?

Victor ?

Théo ?

SONDAGE nominations semaine 11