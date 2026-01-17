« Enquête parallèle » : vos épisodes ce soir sur France 3 (17 janvier 2026)



« Enquête parallèle » au programme TV du 17 janvier 2026 – Après un inédit la semaine dernière, c’est déjà des rediffusions de « Enquête parallèle » qui vous attendent ce soir sur France 3.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Enquête parallèle » du 17 janvier : les épisodes ce soir

Un crime presque parfait : Fred Chaperot, journaliste pour une télévision locale, empêche le suicide de Jacques, un ferronnier d’art anéanti depuis le départ de sa femme Fanny et privé de son fils, avant de découvrir dès le lendemain qu’il est inculpé pour le meurtre de celle-ci. Rongée par le doute, Fred s’interroge : a-t-elle sauvé un assassin et porte-t-elle une part de responsabilité dans la mort de Fanny ? Convaincue de l’innocence de Jacques malgré sa mise en examen, elle décide de mener sa propre enquête au cœur de la ferronnerie d’art, épaulée par Manu, son cameraman, et Thomas, commandant de gendarmerie, alors que tous les indices semblent accabler Jacques. Face à cette apparente évidence, une question obsède Fred : le crime parfait existe-t-il ? Refusant d’y croire, elle s’acharne à faire éclater la vérité, au risque de découvrir une réalité bien plus cruelle qu’elle ne l’imaginait.

Avec : Florence Pernel (Fred), Jean-Baptiste Shelmerdine (Manu), David Mora (Thomas), Jessyrielle Massengo (Rosa), Avec la participation de Macha Meril (Colette Chaperot)

Et : Frédérique Tirmont (Pauline), Jérôme Le Banner (Nico), Annie Grégorio (Monique), Malik Zidi (Rémi), Eric Savin (Jacques), Laurence Pierre (Fanny), Victor Kervern (Théo)



Pilote : Dans un petit village près de Lyon, le corps d’un jeune homme est retrouvé au pied du « pont des suicidés » par Rosa, 16 ans, lors de son jogging matinal, sans autre indice que la présence d’un tatouage permettant de l’identifier. Le médecin légiste concluant rapidement à un suicide, la victime risque d’être enterrée sous X faute de réponse à l’appel à témoin, une perspective insupportable pour Rosa, qui persuade sa mère Fred, ancienne reporter de guerre devenue journaliste pour une télévision locale, de rechercher son identité. Animée par son sens aigu de la justice et épaulée par Manu, son fidèle cameraman au tempérament rêveur, Fred se lance dans une enquête officieuse qui l’oblige à collaborer avec Pierre, commandant de gendarmerie, et les entraîne tous trois dans une investigation reliant les milieux altermondialistes à ceux de la grande bourgeoisie lyonnaise.

Avec : Florence Pernel (Fred), Jean-Baptiste Shelmerdine (Manu), Medi Sadoun (Pierre Langlois), Macha Meril (Colette Chaperot), Jessyrielle Massengo (Rosa), Xavier Maly (Georges), Marie-Christine Adam (Adèle Jaspaing), Anaïs Parello (Justine Jaspaing), Ariane Massenet (Béa), Stomy Bugsy (Boris), Jérôme Le Banner (Le jardinier), Kassim Meesters (Maxence), Clémence Basnard (Barbara), Arthur Legrand (Guillaume), Christophe Favre (Le Maire), Guillemette Crémèse (Edith), Frédérique Tirmont (Pauline Doré)

« Enquête parallèle » c’est ce soir sur France 3.