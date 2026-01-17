Star Academy du 17 janvier 2026 : le quart de finale ce soir sur TF1, qui sera éliminé ?



Star Academy du 17 janvier 2026, le prime 14 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le quart de finale de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un treizième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 17 janvier 2026, le programme du quart de finale

Ce soir, c’est le prime du quart de finale ! Les élèves auront le privilège de chanter aux côtés de Pascal Obispo, Charles Doré, Laura Pausini, et Adèle Castillon. A l’issue de cette soirée, l’un des quatre élèves en danger – Ambre, Bastiaan, Sara ou Victor – sera éliminé et ne retournera pas au château. Les autres seront tous en demi-finales !

Léa, immunisée et déjà demi-finaliste, aura pas moins de trois duos avec des artistes ce soir. Pour les autres, il y aura 3 étapes sur ce prime : à l’issue de la première, un élève sera qualifié pour les demi-finales, les 3 autres passeront à l’étape 2. A l’issue de l’étape 2, un autre se qualifiera et les deux derniers s’affronteront sur une ultime battle.



La liste des chansons du prime

Ouverture du prime

Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor sur « We Will Rock You de Queen »

Léa sur « Let Me Entertain You » de Robbie Williams

Les duos de Léa

Léa et Laura Pausini sur « On oublie jamais rien, on vit avec »

Léa et Adèle Castillon sur « Amour Plastique »

Léa et Charles Doré sur « Hypersensible »

Les grands solos des nommés

Bastiaan « Don’t Stop Believin » de Journey

Sarah « I Wanna Dance With Somebody » de Whitney Houston

Ambre « If I Were a Boy » de Beyoncé Knowles

Victor « Allô maman bobo » d’Alain Souchon

Les grands duos des nommés

Bastiaan et Ambre « Aussi libre que moi » de Calogero

Victor et Sarah « Listen to Your Heart » de Roxette

En seconde partie, il ne restera que 3 nommés qui chanteront chacun en duo avec Pascal Obispo (l’un d’eux n’aura donc pas lieu)

Victor « L’envie d’aimer »

Ambre « Mourir demain »

Bastiaan « Fan »

Sarah « Tu trouveras »

Les seuls en scène de la seconde partie (l’un d’eux n’aura pas lieu)

Bastiaan « Changer » de Gims

Sarah « Il est mort le soleil » de Nicoletta

Ambre « Fais-moi une place » de Julien Clerc

Victor « Because You Loved Me » de Céline Dion

En troisième et dernière partie, les deux derniers nommés s’affronteront sur une battle vocale sur « Donne‑moi le temps » de Jenifer.

