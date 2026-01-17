The Floor, à la conquête du sol : la finale ce soir sur France 2, qui va gagner ? (17 janvier 2026)



« The Floor, à la conquête du sol » du 17 janvier 2026 – Ce samedi soir à la télé, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour la grande finale de la saison 3 de son jeu « The Floor, à la conquête du sol ». Pour cet ultime épisode, ils ne sont plus que 25 candidats encore en course à espérer remporter la victoire !





Rendez-vous à partir de 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







The Floor, à la conquête du sol, présentation de la finale

Cette finale exceptionnelle s’annonce plus disputée que jamais ! Après trois semaines de succès pour The Floor, à la conquête du sol, ne manquez pas le 4e et ultime épisode du jeu-événement animé par Cyril Féraud. L’heure est venue de découvrir le grand vainqueur de cette saison 3.

Qui décrochera les 100 000 euros ? Un dernier épisode toujours aussi rythmé et captivant, marqué par une lutte acharnée pour dominer le sol.



Les téléspectateurs retrouveront la mécanique qui a fait le succès de l’émission. Chaque soir, pendant plusieurs semaines, les candidats se sont affrontés lors de duels visuels en face-à-face avec un seul objectif : s’approprier l’intégralité du sol et repartir avec le jackpot.

Chaque participant possède une case associée à une catégorie qu’il estime maîtriser : cinéma, sport, géographie, télévision, nature, cuisine, politique… tous les univers sont représentés. Lorsqu’il est désigné, un candidat peut provoquer le voisin de son choix sur la catégorie de ce dernier. À l’issue du duel, le perdant est immédiatement éliminé, tandis que le vainqueur récupère la case et étend son territoire.

Stratégie, savoir, sang-froid, endurance… qui saura rester maître de ses nerfs ? Qui parviendra à enchaîner les victoires jusqu’au bout ?

Pour ce dernier rendez-vous de la saison, ils seront 25 au départ, mais seuls deux candidats accéderont à la grande finale. Les finalistes s’affronteront sur deux catégories imposées et, en cas d’égalité, une troisième catégorie choisie par la production viendra les départager.

Au terme de la compétition, celui qui aura conquis l’intégralité du sol remportera 100 000 euros et le titre de grand vainqueur de cette troisième saison.

Préparez vous pour « The Floor, à la conquête du sol » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV