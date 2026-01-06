« Face à face » du 6 janvier 2026 : le lancement de la saison 4 ce soir sur France 3



« Face à face » du 6 janvier 2026, les épisodes ce soir sur France 3 – Ce mardi soir, France 3 lance la diffusion de la saison 4 inédite de la série policière « Face à face ». Au programme, les deux premiers épisodes.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV.







« Face à face » du 6 janvier 2026, les épisodes

Épisode 1 : État de nécessité

À la suite d’une action menée dans un supermarché par l’association Poignée de Pain, un agent de sécurité est retrouvé mort. L’un des militants est-il responsable de sa mort ? La présidente de l’association est-elle coupable d’avoir orchestré des opérations de vols dans les grandes surfaces pour dénoncer la flambée des prix, ou peut-elle invoquer l’état de nécessité pour justifier ses actes ?

Épisode 2 : Hors la charité pas de salut

Le corps sans vie d’un jardinier est découvert dans un cimetière. Au fil de l’enquête, Vanessa et Justine apprennent que la victime était médium et dirigeait un cercle spirite. S’agit-il d’un acte de vengeance perpétré par l’un de ses adeptes ? Cette plongée dans l’univers du paranormal ébranle profondément Vanessa, mettant à mal ses certitudes.



« Face à face », présentation de la saison 4

Pour retrouver sa sœur, Justine est prête à franchir toutes les limites. Même celle de conclure un pacte interdit avec Zacharie, l’homme qui a brisé le cœur de Vanessa. Il est le seul à détenir des informations cruciales sur l’endroit où elle est retenue… mais l’aide qu’il offre a un prix exorbitant : sa liberté. Un marché à haut risque. Un choix qui pourrait anéantir la carrière de Justine et tout ce qu’elle a bâti.

Lorsque Vanessa refait surface, une seule obsession l’anime : retrouver celui qui lui a sauvé la vie. Sa quête la conduit, elle aussi, sur la route de Zacharie. Sans le savoir, chacun de ses pas menace de révéler le secret de Justine : cette alliance dangereuse qui la lie à lui.

Jusqu’où peut-on aller par amour ? Et que reste-t-il lorsque la vérité menace de tout réduire en cendres ?

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Marianne James (Agnès Tancelin), Clémentine Justine (Claire Sorel), Clément Aubert (Ludovic Marty), Amir El Kacem (Elias Sarahoui), Evelyne El Garby Klaï (Nadia Weber), Frédéric Schalk (Vladimir Satouri), Hamza Barramou (Malik Bedia), Kamel Belghazi (Karim Bedia)