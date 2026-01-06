L’Anneau du 6 janvier 2026 : l’épisode 2 ce soir, qui sera éliminé ?



Publicité





Laurent Luyat vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 2 pour l’épisode 2 de « L’Anneau », un jeu d’aventure inédit en haute montagne.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





Présentation de l’épisode 2 du mardi 6 janvier 2026

Après les éliminations de Tania et Asmaa, et l’abandon de Kahina, ils ne sont plus que 10 aventuriers encore en compétition ce soir. Ils affrontent l’Anneau pour tenter de gagner jusqu’à 100.000 euros !

Rappel du concept

À 2 500 mètres d’altitude, des candidats venus de toute la France affrontent un maître du jeu inédit : L’Anneau. Entité lumineuse inspirée du gaming, il contrôle le temps, impose ses règles et ne pardonne aucune erreur.



Publicité





Dans le froid glacial du Mercantour, coupés de tout confort, les candidats vivent en bivouac et en totale immersion dans la montagne.

Défis extrêmes, stratégie, alliances et trahisons rythment l’aventure, où endurance, mental et détermination sont mis à l’épreuve. À la clé : des cristaux à collecter, jusqu’à 100 000 euros à remporter… et une règle absolue : ne jamais sortir de L’Anneau, sous peine d’élimination immédiate.