Le Grand Concours du 6 janvier : les invités de la spéciale Pièces Jaunes ce soir sur TF1

Le Grand Concours du 6 janvier 2026 – Ce samedi soir, Arthur est aux commandes d’un nouveau numéro inédit du Grand concours. Quels sont les invités d’Arthur ce soir pour cette spéciale Pièces Jaunes ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Le Grand Concours du 6 janvier 2026 : les invités de ce soir

Une nouvelle soirée placée sous le signe de la solidarité attend les téléspectateurs avec « Le Grand Concours » – Spécial Pièces Jaunes, animé par Arthur. L’émission se déroulera en présence de Madame Brigitte Macron, Présidente de la Fondation des Hôpitaux, de Didier Deschamps, parrain de l’opération Pièces Jaunes, ainsi que de Madame Anne Barrère, Vice-Présidente de la Fondation des Hôpitaux.

Dans cette compétition riche en suspense, 18 personnalités s’affronteront lors de deux manches de questions, entre rires, émotions et engagement, avant une finale aussi surprenante qu’intense. Un objectif commun : se dépasser pour soutenir les enfants et adolescents hospitalisés.



Qui de Nikos Aliagas, Julien Arnaud, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart, Camille Cerf, Elsa Fayer, Karima Charni, Estelle Denis, Hinaupoko Devèze, Bruno Guillon, Paul Larrouturou, Apolline de Malherbe, Alain Marschall, Grégoire Margotton, Chris Marques, Laurent Romejko, Damien Thévenot ou Olivier Truchot remportera le trophée au profit des Pièces Jaunes ?

Une certitude : chaque point marqué contribuera à améliorer le quotidien des jeunes patients.

VIDÉO Le Grand Concours du 6 janvier, extrait vidéo

« Le Grand Concours » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de TF1+.