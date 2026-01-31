« Flair de famille » : votre épisode inédit ce soir sur France 2 (31 janvier 2026)



C’est un épisode inédit de la série « Flair de famille » qui vous attend ce soir, samedi 31 janvier 2026, sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « Exploration fatale » avec Samuel Labarthe et Virginie Hocq.





A voir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Flair de famille » : l’histoire de l’épisode « Exploration fatale »

Quatre amis férus d’urbex explorent un lieu abandonné, mais l’aventure vire au cauchemar lorsque Nico est retrouvé mort. Accident… ou meurtre ? Pour les enquêteurs, le doute ne dure pas longtemps. Le commissaire François Flament et son adjointe — qui est aussi sa sœur, Caroline — mettent rapidement au jour, sur la scène de crime, des indices liés à un trafic d’animaux. Peu à peu, ils comprennent que la mort de ce jeune père pourrait bien être liée à un passé trouble et à de vieilles rancunes aux conséquences mortelles.

Le casting

Avec Samuel Labarthe (François), Virginie Hocq (Caroline), Fatim Zahra Alami Marrouni (Leila), Oscar Copp (Marcus), Didier Flamand (Bernard Flament), Xavier Matthieu (Olivier Quéré) Hugo Plassard (Victor Quéré), Clémentine Poidatz (Justine), Juliette Tresanini (Sophie), Djinda Kane (Marie Dubreuil), Alice Daubelcour (Valérie Guerin), Laurent Maurel (David Trébal), Maéva El Aroussi (Bouchera)



