Star Academy du 31 janvier : la seconde demi-finale ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Star Academy du 31 janvier 2026, la seconde demi-finale ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour la première demi-finale de la Star Academy 2025. Après l’élimination de Sarah la semaine dernière, ce soir un nouvel académicien sera éliminé aux portes de la grande finale et on connaitra le nom du seconde finaliste qui affronte Léa la semaine prochaine !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 31 janvier 2026, le programme du prime 16

Ce soir, c’est le seizième prime de la Star Academy. C’est la seconde demi-finale, qui oppose Ambre à Victor ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Christophe Maé, Mentissa, Feu! Chatterton, Zélie, Sofiane Pamart, et Esther Abrami.

Ambre et Victor sont en danger et l’un d’eux sera éliminé ce soir, aux portes de la grande finale. Celui ou celle qui aura eu le plus de votes du public sera finaliste de la Star Academy 2025 face à Léa samedi prochain !



La liste des chansons de ce prime

Avec les artistes invités :

– Victor et Mentissa « Le bruit du silence »

– Ambre et Christophe Maé « Casting »

– Victor et Ambre avec Feu! Chatterton « Allons voir »

– Léa et Zélie « Je ne serai jamais » (tableau chanté / dansé)

– Victor et Sofiane Pamart sur Fallin’ d’Alicia Keys

– Ambre et Esther Abrami sur Lose Control de Teddy Swims

Les solos / duos des académiciens :

– Ambre et Bastiaan « One » de U2

– Victor et Mélissa « Lovely » de Billie Eilish et Khalid

– Ambre et Victor « Si seulement » de Calogero

– Ambre et Victor « Don’t Stop Me Now » de Queen

– Ambre « L’aigle noir » de Barbara

– Victor « Hier encore » de Charles Aznavour

VIDÉO Star Academy du 31 janvier 2026, la bande-annonce

