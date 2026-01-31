« Des mains en or » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (31 janvier)



« Des mains en or », c’est le film inédit diffusé ce vendredi soir sur France 3. Réalisé par Isabelle Mergault avec Lambert Wilson, Josiane Balasko, et Sylvie Testud dans les rôles principaux.





A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).







« Des mains en or » : l’histoire de votre film

François, écrivain reconnu et futur académicien, a tout pour être heureux : une épouse chirurgienne, des amis influents, une vie confortable et admirée. Pourtant, un mal de dos chronique gâche son quotidien et assombrit ce bonheur en apparence parfait.



Un jour, par un concours de circonstances, il croise la route de Martha, une femme étonnante dotée de mains presque miraculeuses. Peu à peu, ses douleurs s’apaisent sous ses gestes, jusqu’à ce qu’il devienne accro à ce soulagement qu’aucun médicament ne lui a jamais procuré.

Entre eux naît alors une relation singulière, faite de confiance et de douceur, qui les amènera peut-être, ensemble, à enfin accueillir ce que la vie a de meilleur à offrir.

Casting

Avec Lambert Wilson (François), Josiane Balasko (Martha), Sylvie Testud (Rose), Béatrice Facquer (Denise), Jean-Louis Barcelona (Gildas), Nicolas Briançon (Antoine), Teresa Ovídio (Maria), Marie Petiot (Blandine), Norbert Ferrer (Bertrand), Laurence Yayel (Jacquelin), Yann Papin (Jo), Philippe Vieux (Michel)

