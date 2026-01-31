« Des mains en or » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (31 janvier)

Par /

Publicité

« Des mains en or », c’est le film inédit diffusé ce vendredi soir sur France 3. Réalisé par Isabelle Mergault avec Lambert Wilson, Josiane Balasko, et Sylvie Testud dans les rôles principaux.


A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).

« Des mains en or » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (31 janvier)



Publicité

« Des mains en or » : l’histoire de votre film

François, écrivain reconnu et futur académicien, a tout pour être heureux : une épouse chirurgienne, des amis influents, une vie confortable et admirée. Pourtant, un mal de dos chronique gâche son quotidien et assombrit ce bonheur en apparence parfait.


Publicité

Un jour, par un concours de circonstances, il croise la route de Martha, une femme étonnante dotée de mains presque miraculeuses. Peu à peu, ses douleurs s’apaisent sous ses gestes, jusqu’à ce qu’il devienne accro à ce soulagement qu’aucun médicament ne lui a jamais procuré.

Entre eux naît alors une relation singulière, faite de confiance et de douceur, qui les amènera peut-être, ensemble, à enfin accueillir ce que la vie a de meilleur à offrir.

Casting

Avec Lambert Wilson (François), Josiane Balasko (Martha), Sylvie Testud (Rose), Béatrice Facquer (Denise), Jean-Louis Barcelona (Gildas), Nicolas Briançon (Antoine), Teresa Ovídio (Maria), Marie Petiot (Blandine), Norbert Ferrer (Bertrand), Laurence Yayel (Jacquelin), Yann Papin (Jo), Philippe Vieux (Michel)

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…

A LIRE AUSSI
Audiences 29 janvier 2026 : le final de « Master Crimes » devant « Avis de tempête »
Master Crimes : une saison 4 pour la série portée par Muriel Robin ? Réponse
Cassandre du 30 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3
Cassandre du 30 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3
Audiences 28 janvier 2026 : « Comme une ombre » en tête devant « Elsbeth »
Audiences 28 janvier 2026 : « Comme une ombre » en tête devant « Elsbeth »
« Avis de tempête » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (29 janvier 2026)
« Avis de tempête » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (29 janvier 2026)


Publicité


Retour en haut