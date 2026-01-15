Ici Tout Commence spoiler : Anaïs fait une grande annonce ! (vidéo épisode du 20 janvier)



Ici tout commence spoiler – Anaïs va faire une grande annonce aux jeunes chefs du master dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’il faut redorer d’urgence l’image de l’hôtel Jourdain après le bad buzz autour de Milan, ils vont y organiser la soirée annuelle de la la Fondation d’Excellence Palace !











Anaïs et Stanislas ont réunis les chefs du master à l’Atelier pour leur annoncer qu’ils vont désigner en fin de journée celui ou celle qui sera en charge du dîner de l’évènement. Ils ont seulement la journée pour les épater et les convaincre !

Stanislas précise que les cuisines de l’hôtel ne sont pas équipés pour un tel évènement, il faudra cuisiner à l’institut et transporter tout sur place. Et il faudra un repas digne d’un palace ! Julia et Tom sont plus motivés que jamais.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1354 du 20 janvier 2026 : Anaïs fait une annonce

