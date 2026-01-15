Star Academy du 15 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 15 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens. Elle commence avec un cours de danse spécial avec Jonathan et Sofia.











Publicité





La prof de chant a réservé une petite chorégraphie surprise avec Jonathan pour accueillir les élèves. Le cours du jour a pour but de leur apprendre à gérer la voix et le souffle quand ils dansent.

Michaël Goldman vient au château pour annoncer aux élèves que c’est Sarah qui a remporté les évaluations. C’est donc elle, sauf en cas d’élimination, qui pourra choisir son adversaire pour sa demi-finale. En deuxième position, Ambre.

Michaël explique le déroulé du prime : à 4 ils auront un grand tableau solo et un duo avec un autre élève. Ensuite à 3, un seul en scène basé sur l’émotion et un duo avec Pascal Obispo pour chacun. Et à la fin, une battle vocale à 2.



Publicité





Fanny et Lucie viennent au château pour faire répéter les chansons du prime aux élèves.

Les académiciens quittent ensuite le château pour un évènement : ils vont assister à l’avant-première mondiale de la saison 4 de la série Netflix à succès « La Chronique des Bridgerton ». Une projection organisée au cinéma Max Linder, en plein cœur de la capitale.

Pour les élèves, c’est photos sur le tapis rouge et rencontre avec les acteurs vedettes de la série : Luke Thompson et Yerin Ha. Ils posent tous pour une photo avec eux. Et avant de repartir, ils retrouvent leur prof de danse, Jonathan Jenvrin.

Retour au château tardif et repos bien mérité pour les élèves après cette journée chargée.

A LIRE AUSSI : Star Academy : découvrez le top 3 de la semaine 13 ! (classement des évaluations)

SONDAGE quart de finale

Qui doit aller en demi-finale ? Ambre Bastiaan Sarah Victor Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 15 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.