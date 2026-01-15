Quotidien du 15 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Publicité





Quotidien du 15 janvier 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 15 janvier 2026

🕺 Marcus, Maghla et Julien Lieb, candidats de « Danse avec les stars » 2026

📖 Giuliano da Empoli – Auteur du roman « Le Mage du Kremlin » (éd. Gallimard)



Publicité





🎬 Olivier Assayas – Réalisateur du film « Le Mage du Kremlin », en salle le 21 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 15 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.