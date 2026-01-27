Ici Tout Commence spoiler : Billie virée, l’institut sous le choc ! (vidéo épisode du 30 janvier)



Ici tout commence spoiler – Billie va être virée de l’institut Auguste Armand dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, elle est accusée du sabotage du gala de la fondation Excellence Palace et Anaïs a décidé de céder au chantage de Valdine en renvoyant Billie !











A l’institut, la nouvelle se propage et la colère gronde. Au Double A, alors que Stanislas Duchesnay refuse d’en parler, Pénélope décide de lancer une grève parmi les élèves ! Coline la soutient et valide la grève : ils ne reprendront pas tant que Billie ne sera pas réintégrée !

Rapidement, tous les élèves présents au Double A suivent le mouvement en guise de protestation contre une décision qu’ils jugent profondément injuste.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1362 du 30 janvier 2026 : Anaïs a viré Billie

