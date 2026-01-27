Star Academy du 27 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 27 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.











Une journée qui débute avec les évaluations de Ambre et Victor devant des pros : Matt Pokora pour le chant, Vincent Dedienne pour le théâtre et Léo Walk pour le théâtre.

Ambre passe la première sur « God is a woman » d’Ariana Grande. Elle enchaine avec la danse et l’impro de théâtre. Elle tire un sujet au sort : « Vous tentez d’hypnotiser quelqu’un mais vous n’êtes pas hypnotiseur ». Tout le monde est mort de rire pendant son impro ! Ils lé félicitent, autant sur le chant que la danse et le théâtre. Matt assure qu’il n’y a pas beaucoup de talent comme elle.

Victor passe sur « Diego » de Johnny Hallyday. Il enchaine avec danse et théâtre, il tire au sort : « Vous devez expliquer au public d’un festival de cirque pourquoi vous ne pouvez pas faire votre numéro ce soir ». Un moment gênant, Victor se sabote avec une impro beaucoup trop rapide. Ils le félicitent en chant et en danse. Vincent explique ensuite qu’il est passé à côté, il a bazardé l’impro.



Quand Victor rentre au château, Michaël cherche à comprendre pourquoi il a bâclé le théâtre. Il retrouve ensuite les pros en salle d’évaluation. Il leur propose de rejoindre les académiciens au château. Ils prennent un moment pour discuter.

Fanny et Lucie viennent annoncer les artistes du prime : Victor chantera avec Mentissa, Ambre avec Christophe Maé, Victor et Ambre avec Feu! Chatterton, Léa avec Zélie, mais aussi Victor avec Sofiane Pamart et Ambre avec Esther Abrami.

Place ensuite à un cours de théâtre de Papy, accompagné de Papy et Jamel Debouzze. Après la masterclass, ils visitent le château avec les élèves. Et Jamel appelle sa fille, grande fan de la Star Ac ! Elle est ravie, les trois académiciens lui parlent.

Ambre appelle sa mère, elle a hâte de la voir le lendemain pour son retour chez elle.

