N’oubliez pas les paroles du 27 janvier 2026 : l’élimination d’Elodie, qui est le nouveau maestro ?

Elodie a finalement été éliminée ce mardi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N'oubliez pas les paroles ». Elle est repartie avec 39000 euros de gains en 21 victoires.











N’oubliez pas les paroles du mardi 27 janvier 2026, Elodie éliminée

C’est Christophe qui est devenu maestro sur la première émission ce soir. Il a signé une première victoire à 1000 euros. Arrivera-t-il à conserver le micro d’argent sur la seconde émission ?

N’oubliez pas les paroles du 27 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.