Ici Tout Commence spoiler : Juliette prête à tuer Anouk ! (vidéo épisode du 14 janvier)

Ici tout commence spoiler – Les choses ne vont pas s’arranger pour Anouk dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’elle est victime d’un maître chanteur, ça va aller beaucoup trop loin dans quelques jours…











C’est Juliette, la copine de Lionel, qui est derrière tous les malheurs de la cheffe Revero. Et elle va aller jusqu’à tenter de la tuer ! Alors qu’elle est avec Lionel devant l’institut, elle prétexte avoir oublié quelque chose quand elle voit Anouk arriver en moto. Lionel rentre seul à l’institut, Anouk entre à son tour et laisse sa moto garée devant…

Juliette en profite alors pour saboter la moto d’Anouk ! La cheffe est désormais en grand danger.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1351 du 15 janvier 2026 : Juliette piège Anouk

