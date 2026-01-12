Laurent Ruquier s’apprête à tourner la page de la télévision



Laurent Ruquier serait sur le point de dire stop à la télévision. L’animateur emblématique a confié sur Europe 1, dans le podcast « Tête d’affiche », qu’il envisage très sérieusement de se retirer des plateaux télé, lassé de se voir à l’écran.











Avec une franchise qui le caractérise, Laurent Ruquier a expliqué ne plus supporter son image : « Je ne peux plus voir ma bobine. J’en ai marre de me voir à la télé. Je ne me suis jamais supporté, alors avec l’âge ça ne s’arrange pas », a-t-il déclaré. Une lassitude profonde qui l’amènerait à revoir totalement ses priorités professionnelles.

Toujours dans ce podcast, l’animateur a précisé vouloir désormais « se consacrer uniquement au théâtre et à la radio », deux domaines dans lesquels il se dit plus épanoui. Une décision lourde de conséquences pour sa carrière télévisuelle.

Selon ces confidences, Laurent Ruquier devrait ainsi prochainement mettre un terme à son émission « Chez Ruquier », diffusée le samedi soir sur T18. Il serait également sur le départ du jury de « Mask Singer » sur TF1, où il officie comme enquêteur depuis plusieurs saisons.



Si aucune annonce officielle n’a encore été faite par les chaînes concernées, ces déclarations marquent un tournant majeur pour l’une des figures les plus emblématiques du paysage audiovisuel français. Après des décennies à l’antenne, Laurent Ruquier semble prêt à écrire un nouveau chapitre de sa carrière, loin des caméras, mais toujours proche du public.