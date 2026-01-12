Star Academy : Anouk s’exprime après son élimination « je vais bien » (VIDÉO)



L’aventure Star Academy s’est arrêtée samedi soir pour Anouk. La jeune chanteuse a été éliminée à l’issue du 13ᵉ prime, aux portes des quarts de finale, au terme d’une soirée riche en émotions. Une sortie difficile, mais empreinte de beaucoup d’amour, comme elle l’a confié ce lundi à ses fans.











Après quelques heures de silence, Anouk s’est exprimée dans une vidéo publiée en story sur son compte Instagram. Visiblement émue mais sereine, l’ex-académicienne a tenu à rassurer sa communauté et à remercier ceux qui l’ont soutenue tout au long de son parcours.

« Moi je vais bien. J’ai reçu tellement d’amour et de soutien en sortant que je me rends compte que le plus cadeau, c’est d’avoir pu toucher certains de vos cœurs », a-t-elle déclaré.

Loin d’être abattue par son élimination, Anouk regarde déjà vers l’avenir avec enthousiasme. Déterminée et reconnaissante, elle a partagé son impatience de dévoiler la suite de son aventure artistique.

« Sachez que j’ai trop hâte de la suite. J’ai trop hâte de ce que je vais pouvoir vous proposer. (…) Je vous fais de gros bisous, je vous remercie, c’est incroyable, je vous aime ! »

Depuis sa sortie du château, la jeune femme enchaîne les interviews et revient sur cette expérience intense qui l’a profondément marquée. Pendant ce temps, Léa, Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor poursuivent la compétition et se préparent à défendre leur place en quarts de finale.



Si l’aventure télévisée s’achève pour Anouk, le public pourra très vite la retrouver sur scène. Elle participera en effet à la tournée officielle de la Star Academy, dès le mois prochain, une nouvelle étape très attendue pour celle qui a su toucher le cœur des téléspectateurs.

VIDÉO Anouk sort du silence

