Ici Tout Commence spoiler : le départ d’Anouk sème le chaos (vidéo épisode du 19 janvier)

Ici tout commence spoiler – Après la découverte du maître chanteur et le tourbillon vécu ces dernières semaines, Anouk va quitter l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La cheffe Revero va partir en vacances pour un mois et on peut dire que ça va sérieusement compliquer les choses à l’institut !











Dans quelques jours, les élèves de 2ème année attendent désespérément l’arrivée d’un prof… C’est Claire Guinot qui finit par arriver très en retard et débordée. Elle communique en même temps avec les élèves de 1ère année par sms ! Alors évidemment, ses instructions ne sont pas très claires et Ismaël a des questions…

Au final, Claire doit vite retourner auprès des 1ère année, elle les laisse en autonomie avec simplement les fiches techniques pour réaliser leur recette !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1353 du 19 janvier 2026 : Claire débordée face aux élèves

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.