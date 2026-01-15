Star Academy : découvrez le top 3 de la semaine 13 ! (classement des évaluations)



Publicité





Star Academy saison 2025, le top 3 de la semaine 13 – Alors qu’hier Michaël Goldman est venu annoncer aux élèves de la Star Academy 2025 que Sarah avait remporté les évaluations et donc le privilège de choisir qui elle affrontera en demi-finale (sauf en cas d’élimination évidemment), les académiciens ont découvert le classement complet cet après-midi.











Publicité





On peut déjà vous révéler le top 3 et le classement complet à l’issue des évaluations carte blanche qui avaient lieu mardi matin au château.

Sarah, Ambre et Bastiaan dans le top 3

Sarah est donc 1ère à l’issue des évaluations, suivie par Ambre 2ème, et Bastiaan 3ème. Si jamais Sarah était éliminée samedi soir à l’issue des quarts de finale, c’est Ambre qui aurait le choix pour former les affiches des demi-finales.

Notez que malgré une très belle évaluation, Victor est une fois de plus en bas de classement et cette fois on peut dire que c’est incompréhensible.



Publicité





Classement complet de la semaine à l’issue des évaluations de la semaine 13 :

1- Sarah

2- Ambre

3- Bastiaan

4- Léa

5- Victor

SONDAGE quart de finale

Qui doit aller en demi-finale ? Ambre Bastiaan Sarah Victor Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.