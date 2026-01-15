Plus belle la vie spoiler : Martin et Luna disparaissent, Idriss fait une découverte (16 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 16 janvier 2026 – Martin et Luna ont été retrouvés dans l’hôtel où la police les avaient mis soit disant en sécurité dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode de demain, vendredi 16 janvier 2026, ils vont mystérieusement disparaitre !











Martin et Luna sont introuvable, Idriss est terrifié à l’idée qu’ils aient été enlevés et ne comprend pas comment Stanislas a pu se faire avoir si facilement… Ariane doute fortement de Stanislas, tout comme Idriss. Ils en parlent à Patrick, qui peine à y croire…

Pendant ce temps là, quand Blanche monte en voiture, elle découvre Luna et Martin cachés à l’arrière. Luna lui explique qu’ils sont en danger et que la police n’a pas su les protéger : ils doivent se débrouiller seuls ! Elle lui demande de les planquer quelque part. Blanche a alors l’idée de les cacher dans le cabanon d’Hector, personne ne les trouvera là-bas. Luna lui fait promettre de ne surtout rien dire à personne. Face à la police et même à Mirta morte d’inquiétude, Blanche fait mine de ne rien savoir.



Idriss enquête sur Stanislas. Il retourne voir le témoin polonais qu’ils avaient interrogés ensemble devant le magasin de bricolage… Ce dernier assure ne pas connaitre Stanislas et il refuse d’en dire plus : il a peur. Il finit par annoncer à Idriss qu’à la tête du réseau, c’est quelqu’un d’intouchable : un flic !