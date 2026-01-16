Ici Tout Commence spoiler : une grande nouvelle pour Billie (vidéo épisode du 21 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est une grande nouvelle qui attend Billie dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, c’est elle qui va être choisie comme cheffe pour la soirée annuelle de la fondation Excellence Palace !











Publicité





Billie a été nommée cheffe chargée de concevoir le menu de la soirée annuelle de la fondation Excellence Palace. Ce rendez-vous prestigieux, prévu lundi prochain à l’hôtel Jourdain, constitue un véritable challenge : elle ne dispose que de quelques jours pour imaginer un menu d’exception. Et l’objectif d’Anaïs est clair avec cet évènement : redorer l’image de l’hôtel d’application après le bad buzz autour de Milan.

Pour l’accompagner dans cette mission, Billie a choisi de s’entourer de Pénélope et Tom Azem. Reste à savoir si ce trio saura relever le défi avec brio. Mais le menu imaginer par Billie fait rêver : il s’agit d’une expérience immersive en 4D autour de l’hiver ! Elle veut que ça sente la neige, les arômes de sapin, et pas que dans les plats !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Fleur et Lionel se font surprendre par… (vidéo épisode du 20 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1355 du 21 janvier 2026 : Billie à la tête d’un gros projet

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.