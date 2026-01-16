Star Academy du 16 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 16 janvier 2026 – C'est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens. Elle commence avec un cours de sport avec Ladji.











Ladji a prévu un cours de boxe pour évacuer ! Tous les élèves prennent beaucoup de plaisir à se défouler lors de ce cours.

Marlène arrive ensuite au château accompagnée de Luke Thompson et Yerin Ha, acteurs de la série « La Chronique des Bridgerton », pour une masterclass. Ils échangent avec les académiciens, Marlène fait la traduction. Place ensuite à une visite du château, Luke parle français et joue un peu de piano.

Sarah découvre Bastiaan qui dort sur le « lit maudit ». Tout le monde vient le chercher.



Place ensuite à la découverte du tableau des évaluations. Sarah est 1ère suivie par Ambre, Bastiaan, Léa et Victor. Victor est déçu, il s’en va directement. Bastiaan vient lui parler, il lui assure que c’était sa plus belle éval et il lui a donné des frissons.

Cours de théâtre avec Papy, exceptionnellement dans le salon. Il s’agit de jouer plusieurs scènes, à plusieurs. Ils prennent beaucoup de plaisir et Papy est content d’eux.

Sarah appelle une amie. Et lors des répétitions du prime, Bastiaan craque et pleure. Il est très stressé pour le prime.

Il y a du courrier pour Bastiaan. Nikos leur a préparé une surprise au foyer ! Ils découvrent les photos qu’il a pris d’eux quand il était venu au château. Ils sont ravis !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 16 janvier

