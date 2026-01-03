Ici Tout Commence spoilers : des retours, un maître chanteur, Anouk dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 5 au 9 janvier 2026)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 5 au 9 janvier 2026 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par le dérapage d’Anouk. Alors que Loup a été largué par Joséphine et qu’il a quitté Clotilde et Joachim, il se rapproche de la cheffe… Et ils vont coucher ensemble !

Plus tard, un maître chanteur va faire trembler l’institut. De leur côté, Carla et Bérénice font leur grand retour après leur voyage de noces. Elles veulent vivre ensemble et cherchent un logement.

Quant à Olivia, elle est prête à tout pour relever son défi.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 5 au 9 janvier 2026

Lundi 5 janvier 2026 à 18h05 (épisode 1343) : Loup et Joséphine naviguent en eaux troubles. La tension monte entre Alice et Stanislas. De son côté, Malik lance les paris.

Mardi 6 janvier 2026 (épisode 1344) : Un corps-à-corps inattendu a lieu en cuisine. Après expérience, Alice retourne sa veste. Carla et Bérénice partent en quête d’un nid douillet.

Mercredi 7 janvier 2026 (épisode 1345) : Loup et Anouk sont à découvert. A L’hôtel, Milan entre en terre inconnue. Un choix cornélien attend les jeunes mariées.

Jeudi 8 janvier 2026 (épisode 1346) : Un maître-chanteur fait trembler L’institut. Andréa a trouvé sa tête de turc. Face à Billie, Ferdinand se métamorphose.

Vendredi 9 janvier 2026 (épisode 1347) : Pour Joséphine, c’est le coup de grâce. Prête à tout, Olivia se viande. De son côté, Ferdinand prend une décision radicale.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 5 au 9 janvier 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

