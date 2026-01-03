50mn Inside du 3 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 3 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 3 janvier 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Laurent Baffie. Grande gueule mais coeur tendre, Laurent Baffie se confie.

🎶 La story – Elie Kakou : il y a 35 ans naissait son personnage culte, Madame Sarfati. Comment est-il devenu l’un des humoristes préférés des français ?



👑 L’actu – le Bal de Bridgerton : comment des fans de la série ont-ils réveillé l’élégance et les fastes du XIXème siècle dans un château français.

✨ En coulisses – le Nouvel An au Moulin Rouge. Champagne, french cancan et cotillons, comment le Moulin Rouge a-t-il fêté mercredi le passage à la nouvelle année ? Plongez dans les coulisses de cette institution parisienne.

50mn Inside du 3 janvier 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : la République Dominicaine. Le paradis des clubs de vacances tout compris, mais pas seulement. Pourquoi cette île est-elle devenue un eldorado pour des milliers de Français qui rêvent de changer de vie

