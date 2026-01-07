

La Grande Librairie du 7 janvier 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 7 janvier 2026 : invités et sommaire

Et si on embarquait pour une grande odyssée française ? Une émission sous le signe du romanesque, de l’érudition et de l’aventure. Augustin Trapenard reçoit Pierre Lemaitre, Marie-Hélène Lafon, Antoine Compagnon, Benjamin Dierstein et Alix de Saint-André.

🟦 Alix de Saint-André — Cadre noir (Gallimard)

Dans ce récit intime, Alix de Saint-André enquête sur la trajectoire mystérieuse de son père, ancien écuyer en chef du Cadre noir de Saumur, brutalement écarté en 1972. À travers cette quête personnelle, le livre traverse les années Pompidou et se révèle peu à peu comme une émouvante déclaration d’amour autant qu’un fragment d’histoire collective.



🟩 Benjamin Dierstein — 14 juillet (Flammarion)

Avec ce roman, Benjamin Dierstein achève sa trilogie Bleus, blancs, rouges. Il plonge le lecteur dans les arcanes d’une cellule antiterroriste en 1982, mêlant thriller politique, satire et tragédie contemporaine. Une plongée haletante où la réalité dépasse parfois la fiction.

🟨 Antoine Compagnon — 1966, année mirifique (Gallimard)

Antoine Compagnon relève un pari ambitieux : restituer l’esprit d’une année charnière. À travers 1966, il dresse le portrait sensible d’un moment clé sur les plans politique, social et culturel, au cœur des Trente Glorieuses, juste avant les bouleversements de Mai 68.

🟥 Marie-Hélène Lafon — Hors champ (Buchet-Chastel)

Dans ce texte tout en retenue, Marie-Hélène Lafon explore un monde rural en transformation. Sur cinquante ans, elle suit la vie d’un frère et d’une sœur dans une ferme du Cantal, offrant un roman de silences, de paysages et de langue, profondément ancré dans son territoire.

🟦 Pierre Lemaitre — Les Belles Promesses (Calmann-Lévy)

Pierre Lemaitre poursuit sa grande fresque familiale consacrée aux Trente Glorieuses. Ce quatrième volet marque le retour de la famille Pelletier pour un ultime tour de piste, porté par l’art du roman populaire et ambitieux qui a fait le succès de l’auteur du Goncourt 2013.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 7 janvier 2026 à 21h sur France 5.