Ici Tout Commence spoiler : Léonard choqué par Ferdinand qui... (vidéo épisode du 9 janvier)

Ici tout commence spoiler – Les choses commencent à s’arranger entre Léonard et Ferdinand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’ils ont découvert durant l’été qu’ils étaient demi-frères, Léonard accepte enfin de faire une petite place à Ferdinand dans sa vie. Mais dans quelques jours, il va être choqué !











Ferdinand emmène Léonard faire du croquet, un sport qu’il adore. Léonard trouve ça étrange mais il est partant. C’est alors que Ferdinand reçoit un appel de leur père… Il en profite pour tenter de le passer quelques minutes à Léonard. Ce dernier refuse catégoriquement : il ne veut pas d’un père qui l’a abandonné ! Il comprend alors que Ferdinand a fait exprès de lui dire qu’ils étaient ensemble… Il est choqué et n’apprécie pas du tout.

