Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 7 janvier 2026)

Star Academy annonce des nominations de la semaine 12 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2025 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Vous vous demandez qui seront les nominés ce soir ? On vous donne nos pronostics !







Après avoir vu les évaluations de l’ensemble des élèves, divisés en deux groupes cette semaine, on est convaincus que Bastiaan a été le plus complet sur le chant, la danse et le théâtre. Il a fait une très belle évaluation et devrait certainement être dans le top 3. Derrière, c’est plus serré mais on pense que Sarah et Ambre devraient être elles aussi être dans le top 3.

De leur côté, Anouk et Victor ont fait quelques heures sur leurs chansons, il y a de grandes chances qu’ils soient nominés ce soir. Quant à Léa, elle n’a pas démérité mais on l’a trouvée légèrement en dessous de Bastiaan, Sarah et Ambre.



Anouk, Victor et Léa seront-ils les nominés de la semaine ? Verdict tout à l’heure sur TF1 avec l’annonce officielle des nominations !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADEMY : la quotidienne du 7 janvier

Découvrez en avant-première l’évaluation de danse de Léa.