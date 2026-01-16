La meilleure boulangerie de France du 16 janvier : le sommaire, qui va gagner et représenter la PACA ?



La meilleure boulangerie de France du 16 janvier 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury termine son tour du Var et des Bouches-du-Rhône et va désigner la meilleure boulangerie de la semaine.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







La meilleure boulangerie de France du 16 janvier 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 10ème semaine de la saison, le jury est dans le Var et les Bouches-du-Rhône.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Charles et Valentin dans les Bouches-du-Rhône qui a remporté la victoire avec la très belle moyenne de 9,1/10 (8,5/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9,3/10 pour le défi du jury).



🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Philippe et Marion dans les Bouches-du-Rhône qui a remporté la victoire avec la jolie moyenne de 8,9/10 (8/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Marie-Pierre et Pierre dans les Bouches-du-Rhône qui a remporté la victoire avec la magnifique moyenne de 9,1/10 (8/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 10/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie de Salima et Marco dans les Bouches-du-Rhône qui a remporté la victoire avec l’incroyable moyenne de 9,3/10 (9/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce vendredi soir, le jury sera dans le Var et les Bouches-du-Rhône à la découverte des deux dernières boulangeries de la semaine.

En fin d’émission, le jury sacrera le meilleur boulanger de la semaine qui aura le privilège de représenter le Var et les Bouches-du-Rhône pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart pour un nouveau périple à la découverte des régions françaises. Cette aventure gourmande mettra une nouvelle fois à l’honneur les boulangeries d’exception, tout en célébrant le terroir, le savoir-faire des artisans et la richesse du patrimoine culinaire de l’Hexagone. Cette saison, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint le jury, composé de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe sera également renforcée ponctuellement par le chef Danny Khezzar, invité à prendre part à cette expérience unique.