C à vous du 16 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 16 janvier 2026, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Incertitude politique : les patrons montent au créneau. On en parle avec Geoffroy Roux de Bézieux, ancien président du Medef et l’économiste Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l’OFCE

🔵 Régimes protéinés : un atout santé ou une illusion marketing ? Alexandra Dalu, médecin anti-âge & nutritionniste, auteur de « L’assiette santé : Alimentation, sommeil, sport et bien-être » aux éditions J’ai Lu répondra à nos questions.



🔵 Dans la suite de C à vous :

Nicoletta pour sa tournée “Nicoletta, choeurs et Gospel 2026”.

Vincent Dedienne pour la reprise de son spectacle “Il ne m’est jamais

rien arrivé” au théâtre de l’Atelier

Valentin & Martin Kretz pour la nouvelle saison de “L’Agence” sur TF1

