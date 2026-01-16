The Cerveau finale du 16 janvier 2026 : et le gagnant est… (résumé + replay épisode 50)



The Cerveau finale du 16 janvier 2026 – Ce vendredi soir, W9 diffusait la grande finale de « The Cerveau : qui sera le plus grand cerveau de la télé-réalité ? », un ultime épisode placé sous le signe de la stratégie, de la culture générale et du suspense. Au terme d’un affrontement haletant, c’est Louison qui s’est imposé et a été sacré grand gagnant de la saison 2.











Louison sacré The Cerveau

La finale a d’abord opposé Louison à Tressia dans une épreuve redoutable basée sur un système d’enchères. Les deux finalistes ont dû faire preuve de sang-froid et de connaissances solides pour répondre à des questions de culture générale, tout en gérant leurs mises avec intelligence. Plus précis et plus stratège, Louison a finalement pris l’avantage et remporté ce duel décisif.

Grâce à sa victoire, Louison a permis de faire gagner la belle somme de 14 000 euros à l’association Sunny Steps, une organisation caritative dédiée à l’aide humanitaire pour les enfants orphelins à travers le monde. Sa performance a également profité à sa supportrice, Clarysse, qui repart avec un chèque de 1 000 euros.

Mais la soirée ne s’est pas arrêtée là. Dans un second temps, le grand gagnant de cette finale a dû relever un ultime défi de taille en affrontant Jonathan, le vainqueur de la saison précédente et premier inscrit au palmarès de l’émission. Un duel très attendu entre l’ancien et le nouveau prodige du programme. Là encore, Louison a su faire la différence et s’imposer face à son prestigieux adversaire.



Avec cette double victoire, Louison est officiellement sacré The Cerveau de la télé-réalité. Il succède ainsi à Jonathan et inscrit son nom au sommet du palmarès de l’émission, marquant les esprits par son intelligence, sa maîtrise du jeu et son engagement solidaire. Une finale mémorable qui conclut en beauté cette saison de The Cerveau sur W9.

The Cerveau, le replay de la finale du 16 janvier

Si vous avez manqué cette finale ce vendredi 16 janvier 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI.