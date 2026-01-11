« Là où chantent les écrevisses » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (11 janvier 2026)

Par /

« Là où chantent les écrevisses », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 11 janvier 2026 sur TF1. Un film adapté du roman du même nom et signé Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones et Taylor John Smith dans les rôles principaux.


A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.

« Là où chantent les écrevisses » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (11 janvier 2026)
Capture TF1


« Là où chantent les écrevisses » : histoire

Kya, abandonnée dès l’enfance, a grandi seule jusqu’à l’âge adulte au cœur des marécages hostiles de Caroline du Nord. Longtemps, les rumeurs autour de la mystérieuse « Fille des Marais » ont alimenté la peur et l’isolement à Barkley Cove, tenant à l’écart cette jeune femme vive et déterminée. Lorsqu’elle se rapproche de deux garçons du village, Kya découvre peu à peu un univers nouveau et inattendu. Mais la mort suspecte de l’un d’eux bouleverse tout : aussitôt, la communauté la considère comme la coupable idéale. À mesure que l’enquête progresse, la vérité se trouble et les secrets profondément enfouis dans les marais menacent d’émerger.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Daisy Edgar-Jones (Kya Clark), Taylor John Smith (Tate Walker), Harris Dickinson (Chase Andrews), David Strathairn (Tom Milton)


Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« Là où chantent les écrevisses » c’est ce dimanche soir sur TF1 et TF1+.

