Sept à huit du 11 janvier 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Sept à huit du11 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h25 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 11 janvier 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Bouillon et buffet à volonté, les nouveaux restaurants anti crise. Est-il possible d’y bien manger pour pas cher ?



Dans « 7 à 8 »

🔵 Crans-Montana : le chagrin, la colère et les questions de l’enquête.

🔵 En Inde, la guerre des éléphants entre villages et rizières.

🔵 Et Chloé, 18 ans, dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle se confie sur son anorexie sur fond d’addiction à TikTok.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 11 janvier 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.