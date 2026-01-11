Sept à huit du 11 janvier 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Publicité
Sept à huit du11 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h25 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».
On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.
Sept à huit du 11 janvier 2026 : au sommaire ce dimanche soir
Dans « 7 à 8 Life »
🔵 Bouillon et buffet à volonté, les nouveaux restaurants anti crise. Est-il possible d’y bien manger pour pas cher ?
Dans « 7 à 8 »
🔵 Crans-Montana : le chagrin, la colère et les questions de l’enquête.
🔵 En Inde, la guerre des éléphants entre villages et rizières.
🔵 Et Chloé, 18 ans, dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle se confie sur son anorexie sur fond d’addiction à TikTok.
D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 11 janvier 2026.
Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.