« Sage-homme » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (11 janvier 2026)

Par /

« Sage-homme » au programme TV du dimanche 11 janvier 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Sage-homme ». Un film de Jennifer Devoldère avec Karin Viard et Théodore Levisse dans les rôles principaux.


Capture FTV


Sage-homme, présentation

Après son échec au concours de médecine, Léopold se retrouve, presque par hasard, à intégrer une école de sages-femmes, un choix qu’il dissimule à ses proches. Peu investi au départ dans cet univers majoritairement féminin, il voit peu à peu ses certitudes vaciller grâce à sa rencontre avec Nathalie, une sage-femme chevronnée et passionnée, qui lui ouvre les portes d’un monde aussi exigeant que captivant.

Avec Théodore Levisse, Tracy Gotoas, Steve Tientcheu, Melvin Boomer, et Karin Viard


VIDÉO bande-annonce

