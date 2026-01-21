Le Grand Concours du 20 janvier 2026 : et le gagnant est...



« Le Grand Concours » qui a gagné l’émission du 20 janvier 2026 ? – Alors qu’hier soir Arthur présentait une nouvelle édition du « Grand Concours » sur TF1, qui a remporté la victoire de cette spéciale humoristes ?





A l’issue d’une finale face à Lola Dubini et Caroline Vigneau, c’est encore Jean-Luc Lemoine qui a remporté la victoire !







Jean-Luc succède ainsi à Christophe Beaugrand, Bruno Guillon, et Julien Arnaud, arrivés à égalité lors de la précédente édition au début du mois.

Notez qu’il s’agit du 6ème trophée de Jean-Luc Lemoine au Grand Concours !



Et si vous avez manqué l’émission, sachez qu’elle est déjà dispo en replay sur TF1+.

Quant à Arthur, il vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Grand Concours.