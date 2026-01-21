Le Grand Concours du 20 janvier 2026 : et le gagnant est…

Par /

Publicité

« Le Grand Concours » qui a gagné l’émission du 20 janvier 2026 ? – Alors qu’hier soir Arthur présentait une nouvelle édition du « Grand Concours » sur TF1, qui a remporté la victoire de cette spéciale humoristes ?


A l’issue d’une finale face à Lola Dubini et Caroline Vigneau, c’est encore Jean-Luc Lemoine qui a remporté la victoire !

Le Grand Concours du 20 janvier 2026 : et le gagnant est...
TF1


Publicité

Jean-Luc succède ainsi à Christophe Beaugrand, Bruno Guillon, et Julien Arnaud, arrivés à égalité lors de la précédente édition au début du mois.

Notez qu’il s’agit du 6ème trophée de Jean-Luc Lemoine au Grand Concours !


Publicité

Et si vous avez manqué l’émission, sachez qu’elle est déjà dispo en replay sur TF1+.

Quant à Arthur, il vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Grand Concours.

A LIRE AUSSI
Audiences 20 janvier 2026 : « Face à face » leader devant « Le Grand Concours »
Audiences 20 janvier 2026 : « Face à face » leader devant « Le Grand Concours »
Elsbeth du 21 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1
Elsbeth du 21 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1
Léo Mattéï : la saison 13 inédite arrive dès le 12 février 2026
Léo Mattéï : la saison 13 inédite arrive dès le 12 février 2026
« Justice pour ma sœur » : votre téléfilm ce 20 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)
« Justice pour ma sœur » : votre téléfilm ce 20 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)


Publicité


Retour en haut