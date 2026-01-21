Elsbeth du 21 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1



Elsbeth, vos épisodes inédits du mercredi 21 janvier 2026 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Elsbeth ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 15 et 16.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 21 janvier 2026

Episode 13 « Je vois… Je vois… » : Elsbeth affronte une médium renommée après le meurtre, à Central Park, du beau-fils de l’une de ses clientes les plus riches, tandis que Kaya gravit enfin les échelons.

Episode 14 « Piège en eaux trouples » : Après la mort suspecte d’un homme retrouvé noyé dans un spa, Elsbeth sollicite l’aide de sa veuve, Freya, partisane du tri et du lâcher-prise, dont la philosophie du « moins, c’est plus » et le caractère autoritaire contrastent fortement avec sa relation en « trouple ».



« Elsbeth » : rappel de la présentation de la série

Après une carrière brillante à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate hors du commun, met à profit son regard unique pour aider la police de New York à démasquer les criminels.

Personnages et interprètes

Avec : Carrie Preston (Elsbeth Tascioni), Wendell Pierce (Le capitaine C.W. Wagner), Carra Patterson (L’officière Kaya Blanke), Fredric Lehne (Le lieutenant Dave Noonan)