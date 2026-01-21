Audiences 20 janvier 2026 : « Face à face » leader devant « Le Grand Concours »



Publicité





Audiences 20 janvier 2026 – C’est France 3 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mardi soir avec le final de la saison de « Face à face ». Les deux épisodes inédits ont captivé 3,19 millions de téléspectateurs en moyenne pour 18,5% de pda.





C’est devant TF1 avec un inédit du « Grand Concours », qui a captivé 2,07 millions de téléspectateurs pour 11,5% de pda.







Publicité





Audiences 20 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec son documentaire inédit « La Guerre, Donald Trump et nous », qui a été suivi hier soir par 1,38 million de téléspectateurs pour 8,1%.

M6 suit avec un inédit de « Appel à témoins », qui a intéressé 1,26 million de téléspectateurs pour 7% de pda.



Publicité





Sur W9, le lancement de la nouvelle saison de « L’île de la tentation » a captivé 658.000 téléspectateurs pour 3,6% de pda. C’est mieux que le lancement de la saison précédente.

Source chiffres audiences : Médiamétrie