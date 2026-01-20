Le Grand Concours du 20 janvier : les invités d’Arthur ce soir sur TF1



Le Grand Concours du 20 janvier 2026 – Ce samedi soir, Arthur est aux commandes d’un nouveau numéro inédit du Grand concours. Quels sont les invités d’Arthur pour cette spéciale humoristes ce soir ? On vous dit tout !





Le Grand Concours du 20 janvier 2026 : les invités de ce soir

Le Grand Concours est de retour avec Arthur aux commandes et une pléiade d’invités déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes, entre éclats de rire et réparties bien senties. Attendez-vous à une soirée mémorable où les questions s’enchaînent à toute vitesse, les bonnes comme les mauvaises réponses fusent, et où les personnalités des joueurs se révèlent sans filtre.

Bien plus qu’un simple quiz de culture générale, Le Grand Concours est un véritable spectacle mêlant esprit de compétition, autodérision et énergie collective. L’objectif est clair : jouer, s’amuser et tenter de décrocher la première place.



Pour l’occasion, 18 invités à l’âme compétitive entrent dans l’arène : David Azria, Samuel Bambi, Majid Berhila, Cartman, Andy Cocq, Lola Dubini, Gérémy Crédeville, Florian Gazan, Anne-Sophie Girard, Jeanfi Janssens, Philippe Lelièvre, Jean-Luc Lemoine, Gwendal Marimoutou, Tanguy Pastureau, Anne Roumanoff, Julien Santini, Titoff et Caroline Vigneaux.

Tous sont prêts à relever le défi, même s’ils le sont peut-être un peu moins à l’idée de s’incliner face à leurs camarades. Stratégies, audace et sens de l’improvisation seront de mise pour tenter de remporter le prestigieux trophée. Mais qui saura éviter les pièges, garder sa concentration et tirer son épingle du jeu ?

Une grande soirée de divertissement placée sous le signe du rire, de la culture générale et des surprises vous attend.

📺 Rendez-vous ce mardi 20 janvier sur TF1 et sur la plateforme TF1+ pour cette soirée exceptionnelle au profit de l’opération Pièces Jaunes.