« Appel à témoins » du 20 janvier : au sommaire ce soir sur M6

Appel à témoins du 20 janvier 2026 : le sommaire

Agression violente de Jimmy Le Pivert, 22 ans au moment des faits

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2024, Jimmy, âgé de 22 ans, passe la soirée avec des amis dans un bar de Saumur afin de regarder le match de l’Euro opposant la France au Portugal. Après la victoire et la qualification des Bleus, l’un de ses amis lui suggère de poursuivre la soirée dans un second établissement, le bar « O’Rendez-vous ». Aux alentours d’une heure du matin, les deux jeunes quittent le bar et se dirigent vers leur véhicule stationné place de la République. C’est à ce moment-là qu’ils sont abordés par un groupe de trois individus. L’ami de Jimmy est alors violemment frappé à la bouche. En tentant de s’interposer pour apaiser la situation, Jimmy reçoit à son tour un coup d’une extrême violence à la tête. Le choc est tel qu’il le plonge dans le coma. Aucun vol n’est constaté, ni téléphone ni argent. Selon des témoins présents au moment des faits, les agresseurs auraient pris la fuite à bord d’une BMW grise. Aujourd’hui, l’enquête n’ayant pas progressé, la famille de Jimmy fait appel aux téléspectateurs d’Appel à Témoins pour tenter d’identifier et de retrouver les auteurs de cette agression.

Jean-François Mourin, 20 ans, victime d’un délit de fuite

Le samedi 19 mars 2011, à Azé en Mayenne, il est environ 20 heures lorsque l’entourage de Jean-François Mourin commence à s’inquiéter de ne pas le voir rentrer. Face à cette absence inhabituelle, ses parents demandent à Guillaume, leur fils aîné, de parcourir en voiture le trajet que Jean-François devait emprunter. Arrivé à Argenton-Notre-Dame, Guillaume découvre une scène dramatique : des gendarmes sont déjà sur place et son frère, âgé de 20 ans, repose inanimé au milieu de la chaussée. Les forces de l’ordre évoquent alors un accident de la route classique. Selon leur première hypothèse, Jean-François aurait perdu le contrôle de son véhicule en roulant trop vite, sa portière se serait ouverte et il aurait été éjecté. Pourtant, cette version soulève rapidement des incohérences. Les experts en accidentologie constatent que la portière conducteur est enfoncée vers l’intérieur, rendant son ouverture impossible. Dès lors, comment expliquer que le corps ait été retrouvé loin du véhicule, en amont sur la route ? Pour la famille, le scénario serait tout autre : après l’accident, Jean-François serait sorti par la portière passager et, en revenant sur ses pas pour examiner les dégâts, il aurait été percuté par un automobiliste qui aurait pris la fuite. Convaincus que certains habitants détiennent des informations mais n’osent pas témoigner, ses proches espèrent, grâce à Appel à témoins, faire éclater la vérité et pouvoir enfin entamer leur travail de deuil.



