« Face à face » du 20 janvier 2026 : le final de la saison 4 ce soir sur France 3

Ce mardi soir, France 3 termine la diffusion de la saison 4 inédite de la série policière « Face à face ». Au programme, les deux derniers épisodes de la saison.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV.







Les épisodes

Épisode 5 : Amour sans frontières

Au centre chorégraphique de Strasbourg, Vanessa fait une macabre découverte : le corps sans vie d’une femme. En inspectant les lieux, elle met au jour la présence d’une petite fille et d’un adolescent dissimulés dans une penderie. Il s’agit des enfants de Sophie Moreno, issus de sa relation avec un chorégraphe allemand qu’elle décrivait comme violent. Au fil de l’enquête, les deux sœurs découvrent que Sophie avait perdu la garde de ses enfants après une décision de justice allemande, où la garde est automatiquement attribuée au parent de nationalité allemande. Chargée de faire appliquer la loi, Justine se voit contrainte de remettre les enfants à leur père, le mari de Sophie. Sera-t-elle prête à respecter la loi, quitte à exposer les enfants à un grave danger ?

Épisode 6 : Vigo

Lorsque Vanessa arrive sur une nouvelle scène de crime, elle est confrontée à une situation pour le moins surprenante : la victime est un cheval. Passé l’étonnement, Justine et Vanessa doivent mener l’enquête sur ce décès inhabituel, la loi reconnaissant des droits aux animaux et imposant donc une investigation. Rapidement, les deux héroïnes comprennent que le cheval n’est pas la seule victime et que cette affaire révèle un drame bien plus vaste, touchant cette fois directement les humains.



« Face à face », rappel de la présentation de la saison 4

Pour retrouver sa sœur, Justine est prête à franchir toutes les limites. Même celle de conclure un pacte interdit avec Zacharie, l’homme qui a brisé le cœur de Vanessa. Il est le seul à détenir des informations cruciales sur l’endroit où elle est retenue… mais l’aide qu’il offre a un prix exorbitant : sa liberté. Un marché à haut risque. Un choix qui pourrait anéantir la carrière de Justine et tout ce qu’elle a bâti.

Lorsque Vanessa refait surface, une seule obsession l’anime : retrouver celui qui lui a sauvé la vie. Sa quête la conduit, elle aussi, sur la route de Zacharie. Sans le savoir, chacun de ses pas menace de révéler le secret de Justine : cette alliance dangereuse qui la lie à lui.

Jusqu’où peut-on aller par amour ? Et que reste-t-il lorsque la vérité menace de tout réduire en cendres ?

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Marianne James (Agnès Tancelin), Clémentine Justine (Claire Sorel), Clément Aubert (Ludovic Marty), Amir El Kacem (Elias Sarahoui), Evelyne El Garby Klaï (Nadia Weber), Frédéric Schalk (Vladimir Satouri), Hamza Barramou (Malik Bedia), Kamel Belghazi (Karim Bedia)