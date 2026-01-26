« Le petit locataire » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (26 janvier 2026)

Publicité
« Le petit locataire » de Nadège Loiseau avec Karin Viard, Philippe Rebbot et Hélène Vincent dans les rôles principaux est une nouvelle fois en mode rediffusion ce soir sur France 3.
A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming via la fonction direct de France.TV.
C’est confirmé : le test de grossesse de Nicole est positif, elle attend un enfant. À l’approche de la cinquantaine, cette révélation est aussi inattendue que bouleversante pour celle qui ne s’y était absolument pas préparée. Ancrée dans le réel et profondément pragmatique, Nicole a toujours été le socle sur lequel repose sa famille, celle dont chacun dépend au quotidien. Mais cette annonce vient soudainement faire vaciller l’équilibre de son univers.
Le saviez-vous ?
🎥 Le film a été tourné en 2015 en majeure partie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et plus précisément en Savoie et Haute-Savoie. Seules les deux dernières scènes du film ont été tournées à Paris.
🎥 Nadège Loiseau a eu l’idée d’utiliser le terme « locataire » pour désigner une grossesse alors même qu’elle était enceinte de son premier enfant.